Viral σε σημείο που μέχρι και ο Σακίλ Ο’ Νιλ να την αναδημοσιεύσει έφτασε η πρόκληση - πρόσκληση του Εργκίν Αταμάν προς τους Μπόστον Σέλτικς.

Ένας από τους μεγαλύτερους σέντερ στην ιστορία του μπάσκετ, ανέβασε στο story του το κάλεσμα του Τούρκου τεχνικού του Παναθηναϊκού προς τους πρωταθλητές του ΝΒΑ για ένα παιχνίδι μεταξύ των δυο ομάδων.

Στο story του Σακίλ Ο Νιλ στο instagram που απαριθμεί 34,9 εκατομμύρια followers ανέβασε τη δήλωση του Αταμάν: «Δεν είστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Εάν θέλετε να αποκαλείστε έτσι τότε ελάτε να μας νικήσετε».

