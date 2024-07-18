Λογαριασμός
Αποκλεισμός στην Ελβετία πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για τα αδέλφια Τσιτσιπά

Τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του διπλού του Γκστάαντ γνώρισαν οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς, χάνοντας με 2-1 σετ από τους Κορνέα και Μπέγκεμαν

Αδέλφια Τσιτσιπά

Στα προημιτελικά ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Στέφανου και Πέτρου Τσιτσιπά στο διπλό του τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας, με τους δύο Έλληνες τενίστες να χάνουν στις λεπτομέρειες με 2-1 σετ (7-6, 3-6, 11-9) από τους Κορνέα και Μπέγκεμαν.

Το πρώτο σετ, τα αδέλφια Τσιτσιπά το έχασαν στο τάι μπρέικ, ενώ το δεύτερο το κατέκτησαν με άνεση, φτάνοντας να προηγούνται ακόμα και με 4-1. Κάπως έτσι, το παιχνίδι οδηγήθηκε σε match tie-break, εκεί όπου δύο χαμένα σέρβις της ελληνικής ομάδας έφερε το σκορ από το 9-8 στο 9-10, με τους αντιπάλους τους στη συνέχεια να κερδίζουν το ματς.

Αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας των δύο Ελλήνων αθλητών πριν τη συμμετοχή τους στο διπλό Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

