Στα προημιτελικά ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Στέφανου και Πέτρου Τσιτσιπά στο διπλό του τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας, με τους δύο Έλληνες τενίστες να χάνουν στις λεπτομέρειες με 2-1 σετ (7-6, 3-6, 11-9) από τους Κορνέα και Μπέγκεμαν.

Το πρώτο σετ, τα αδέλφια Τσιτσιπά το έχασαν στο τάι μπρέικ, ενώ το δεύτερο το κατέκτησαν με άνεση, φτάνοντας να προηγούνται ακόμα και με 4-1. Κάπως έτσι, το παιχνίδι οδηγήθηκε σε match tie-break, εκεί όπου δύο χαμένα σέρβις της ελληνικής ομάδας έφερε το σκορ από το 9-8 στο 9-10, με τους αντιπάλους τους στη συνέχεια να κερδίζουν το ματς.

Αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας των δύο Ελλήνων αθλητών πριν τη συμμετοχή τους στο διπλό Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.