Τις τελευταίες πληροφορίες για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Όπως ανέφερε οι πράσινοι θέλουν να τελειώσουν μια και καλή τα όσα γράφονται για τον Ιωαννίδη σχετικά με το ενδιαφέρον ομάδων από το εξωτερικό και έτσι έχουν αποφασίσει άμεσα να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του διεθνούς επιθετικού, μία εξέλιξη η οποία ουσιαστικά θα κλείσει οριστικά το θέμα.



Σχετικά με τα μεταγραφικά ζητήματα ανέφερε ότι οι πράσινοι κάνουν προσπάθεια για να κλείσουν έναν αριστερό μπακ και έναν εξτρέμ, κινούνται με απόλυτη μυστικότητα για να αποκτηθούν παίκτες στιλ… Ίνγκασον δηλαδή που θα έρθουν στην ομάδα για να υπολογίζονται ως βασικοί.



Τέλος επεσήμανε ότι σήμερα θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Ίνγκασον στο σημερινό φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Νετάνια. Υποστήριξε ότι από τις επιλογές που θα κάνει σήμερα ο Αλόνσο θα φανούν και πολλές προθέσεις- σκέψεις για τον πρώτο επίσημο αγώνα της ομάδας.



