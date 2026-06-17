Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνεται το «παζλ» της προετοιμασίας με 5 φιλικά

Σε ρυθμούς νέας αγωνιστικής περιόδου μπαίνει σταδιακά ο Παναθηναϊκός, με το πλάνο της καλοκαιρινής προετοιμασίας να αποκτά πλέον ξεκάθαρη μορφή.

Οι «πράσινοι» σχεδιάζουν προσεκτικά τα επόμενα βήματά τους, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να ετοιμάζονται να βγάλουν τα πρώτα ουσιαστικά συμπεράσματα για την κατάσταση της ομάδας.

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Πηγή: skai.gr

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