ΑΕΚ: Θέλει να κάνει δικό της τον Μανώλη Σάλιακα, σύμφωνα με τους Γερμανούς

Η Ένωση, μετά την απομάκρυνση του Οντουμπάτζο, χρειάζεται παίκτη να υποστηρίξει τον Ρότα και ο 29χρονος δεξιός μπακ της Ζανκτ Πάουλι θεωρείται ιδανική λύση

Μανώλης Σάλιακας

Συνδέουν την περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα με την ΑΕΚ στη Γερμανία!

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει το Futballminister – Foreboding στο Χ, κάνοντας λόγο πως ο 29χρονος δεξιός μπακ της Ζανκτ Πάουλι μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι και βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ένωση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τον Έλληνα ακραίο αμυντικό παρακολουθούν και οι Βόλφσμπουργκ, Λέστερ Σίτι, Μπέρμιγχαμ Σίτι και Πρέστον.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο ο Σάλιακας ήταν βασικός και αναντικατάστατος στη Ζανκτ Πάουλι με 31 συμμετοχές, όμως, φέτος στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του έχει χάσει τη θέση του βασικού, μετρώντας 11 συμμετοχές, ενώ έχει δώσει και μία ασίστ.

