Στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας νοσηλεύονται τρεις τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα με βαν που μετέφερε φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι.

Ένας από τους τρεις επιζώντες δήλωσε ότι θρηνεί για τους φίλους του που έχασαν τη ζωή τους.

Στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα με βαν στο οποίο επέβαιναν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι.

Ενας από τους τρεις επιζώντες μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, για τους άλλους δύο τραυματίες, αλλά και για τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σε δηλώσεις του στο Mega, τόνισε: «Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε. Αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Εγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε τρεις επιζώντες, εγώ και άλλοι δύο που είναι στο νοσοκομείο, και επτά νεκροί».

Για τη νοσηλεία του και την επικοινωνία με τους άλλους τραυματίες είπε ότι βρίσκεται μόνος του σε δωμάτιο και δυσκολεύεται λόγω γλώσσας.

Οπως σημείωσε, έμαθε τυχαία ότι οι φίλοι του είναι ζωντανοί όταν άκουσε τις φωνές τους καθώς περνούσε με καροτσάκι για εξετάσεις.

«Είχαν μια σταθερή νύχτα. Ρώτησα τους γιατρούς και μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε όλοι με αεροπλάνο. Εχω κάποια κατάγματα, κάποια σπασίματα», είπε.

Αναφερόμενος στο ταξίδι και στο δυστύχημα, δήλωσε ότι θυμάται τα πάντα και δεν έχασε τις αισθήσεις του.

«Δεν είμαι σίγουρος πώς κόλλησε εκεί. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μη γίνει τίποτα. Από την Εδεσσα νοικιάσαμε το βανάκι. Ο οδηγός το πήρε από εκεί και μας μάζεψε όλους από τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε.

Οπως είπε, έξι από τους επιβαίνοντες ήταν από την Ημαθία, ενώ οι υπόλοιποι από άλλες περιοχές, με σημείο συνάντησης κοινό ραντεβού πριν από το ταξίδι.

Σημειώνεται ότι αύριο αναμένεται να γίνει η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ.

Αύριο το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις τραυματίες είναι ηλικίας 20, 20 και 28 ετών. Ο ένας φέρει πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις, ο άλλος κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος παρουσίασε ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυμώλωπες.

