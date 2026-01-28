Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται «επαναπροσδιορισμό», διευκρινίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής του σκοπού της Συμμαχίας, αλλά των δυνατοτήτων και των μέσων της.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία για τη Γροιλανδία και ότι θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο με αξιωματούχους της Γροιλανδίας και της Δανίας για το ζήτημα.

Μιλώντας στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Ρούμπιο είπε ότι πιστεύει πως αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει «σε ένα καλό αποτέλεσμα για όλους».

Ερωτηθείς για την εκτίμηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τον αριθμό των νεκρών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι πρόκειται «σίγουρα για χιλιάδες».

Πρόσθεσε ότι, παρότι οι διαδηλώσεις στο Ιράν φαίνεται να έχουν προσωρινά κοπάσει, εκτίμησε ότι θα αναζωπυρωθούν στο μέλλον.

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ πιο μπροστά» στο σχετικό σχέδιο απ’ ό,τι αναμενόταν στις αρχές του μήνα.

Ο ίδιος είπε ότι η Ουάσιγκτον κατέβαλε «πολλές προσπάθειες» να πείσει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εξουσία, αλλά τόνισε πως «δεν είναι άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να κάνεις συμφωνία».

Ο Ρούμπιο είπε ότι η οι ΗΠΑ έχουν πλέον μια «πολύ καλή και παραγωγική» επικοινωνία με τους μεταβατικούς ηγέτες της Βενεζουέλας, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του Μαδούρο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η Ουάσιγκτον θα μπορέσει σύντομα να ανοίξει αμερικανική διπλωματική αποστολή επί του εδάφους στη Βενεζουέλα.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι από τα 500 εκατ. δολάρια που προήλθαν από πωλήσεις πετρελαίου, τα 200 εκατ. παραμένουν σε λογαριασμό, ενώ τα υπόλοιπα 300 εκατ. κατέληξαν στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν δαπανούν χρήματα στη Βενεζουέλα, πέραν του κόστους για τη δημιουργία της πρεσβείας, ενώ σημείωσε ότι θα χρειαστεί να εκδοθούν ορισμένες άδειες από τον OFAC προκειμένου να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι διατεθειμένες, ούτε σκοπεύουν ή αναμένουν να χρειαστεί να προβούν σε στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα σε οποιαδήποτε στιγμή.

Πρόσθεσε ότι, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποκλείει επιλογές ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, η μόνη στρατιωτική παρουσία που θα υπάρξει στη Βενεζουέλα είναι εκείνη των φρουρών της πρεσβείας.

Επίσης είπε ότι οι αρχές της Βενεζουέλας εντοπίζουν πλέον τα πλοία που θέλουν οι ΗΠΑ να κατασχέσουν.





