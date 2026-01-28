Η αστυνομία της Νιγηρίας έκανε χρήση δακρυγόνων την Τετάρτη για να διαλύσει κατοίκους που διαδήλωναν στο Λάγος κατά των κατεδαφίσεων σε μία από τις μεγαλύτερες πλωτές παραγκουπόλεις της Αφρικής, οι οποίες έχουν εκτοπίσει χιλιάδες ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε.

Οι αρχές της πολιτείας του Λάγος, με τη συνδρομή ενόπλων αστυνομικών και εκσκαφέων, προχωρούν στην κατεδάφιση κατοικιών στην παραγκούπολη Μακόκο, στα όρια της εμπορικής πρωτεύουσας, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι έχτισαν παράνομα τα σπίτια τους, κυρίως ξύλινες παράγκες πάνω σε πασσάλους μέσα στο νερό, κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης.

Την Τετάρτη, περισσότεροι από 1.000 εξοργισμένοι κάτοικοι και πληγείσες οικογένειες πορεύτηκαν προς τη Βουλή της Πολιτείας του Λάγος για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τις κατεδαφίσεις.

Οι διαδηλωτές αρνήθηκαν την εντολή της αστυνομίας να διαλυθούν και, αντίθετα, απαίτησαν να απευθυνθεί σε αυτούς ο κυβερνήτης της πολιτείας του Λάγος, το γραφείο του οποίου βρίσκεται κοντά.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος. Ένα άτομο υπέστη τραυματισμό στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Μας έριξαν δακρυγόνα στην Αλάουσα. Κοιτάξτε αυτόν τον άνθρωπο· έφυγε από το σπίτι του και τώρα έχει μείνει ανάπηρος», δήλωσε ο διαδηλωτής Γιάβο Γκμπούρο, αναφερόμενος στον τραυματισμένο διαδηλωτή.

Η Μακόκο, όπου ζουν χιλιάδες κυρίως φτωχοί Νιγηριανοί, ξεκίνησε ως ψαροχώρι πριν από περισσότερα από 100 χρόνια. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον πληθυσμό της, με τις εκτιμήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων να κυμαίνονται μεταξύ 80.000 και 200.000 κατοίκων.

Η μεγαλούπολη του Λάγος, με εκτιμώμενο πληθυσμό άνω των 20 εκατομμυρίων, αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη στέγης, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών άτυπων και παράνομων οικισμών.

Πηγή: skai.gr

