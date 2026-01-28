Διευρύνεται η διεθνής πίεση προς την Τεχεράνη, καθώς ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «οι μέρες του ιρανικού καθεστώτος είναι μετρημένες», την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον του Ιράν.

«Ένα καθεστώς που μπορεί να παραμένει στην εξουσία μόνο μέσω ωμής βίας και τρόμου απέναντι στον ίδιο του τον πληθυσμό: οι μέρες του είναι μετρημένες», δήλωσε ο Μερτς σε δημοσιογράφους, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολογιάν.

«Μπορεί να πρόκειται για ζήτημα εβδομάδων, όμως αυτό το καθεστώς δεν έχει καμία νομιμοποίηση να κυβερνά τη χώρα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Μερτς δήλωσε ότι έχουν τεθεί τα θεμέλια για την επικύρωση μιας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι η Ουάσιγκτον θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

«Μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για νέα αύξηση των δασμών, αναμένω ότι πλέον έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε αυτή η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ», είπε ο Μερτς, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να αφήσουν καμία σκιά αμφισβήτησης σε όσα έχουν συμφωνηθεί.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε καμία υποβάθμιση αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ρουμάνο ομόλογό του.



