Ισχυρή άνοδο με έκρηξη συναλλαγών κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επιστρέφει στο…2009.

Η προοπτική της αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές από την MSCI το 2026 ωθεί την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα με ταυτόχρονη αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.347,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,45%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου του 2009 (2.383,62 μονάδες)

Από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,68%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει αυξηθεί κατά 13,6 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2026.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.348,25 μονάδες (+1,50%).

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 714,598 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 106.791.557 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,56%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+6,90%), Metlen (+6,73%), της ΔΕΗ (+2,54%), της Eurobank (+2,49%), της Πειραιώς (+2,40%) και της Viohalco (+1,99%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-,10%), της Εθνικής (-0,79%), του ΔΑΑ (-0,52%) και του ΟΠΑΠ (-0,47%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 38.130.930 και 29.533.961 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 159,53 εκατ. ευρώ, και η Eurobank με 127,15 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 47 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Austracard (+9,32%) και Elvalhalcor (+6,90%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-7,45%) και Λεβεντέρης (-6,67%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,9000 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 9,3600 +0,43%

METLEN: 46,3000 +6,73%

OPTIMA: 8,3800 +1,21%

ΤΙΤΑΝ: 58,0000 +0,87%

ALPHA BANK: 4,1980 +1,33%

AEGEAN AIRLINES: 15,1000 +1,48%

VIOHALCO: 13,3000 +1,99%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,0200 +1,29%

ΔΑΑ: 11,3800 -0,52%

ΔΕΗ: 19,8100 +2,54%

COCA COLA HBC: 45,0800 +0,63%

ΕΛΠΕ: 8,8450 +1,20%

ELVALHALCOR: 4,6500 +6,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,6500 -0,79%

ΕΥΔΑΠ: 7,2000 -1,10%

EUROBANK: 4,3280 +2,49%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 +0,57%

MOTOR OIL: 33,8200 +1,08%

JUMBO: 25,2000 +1,12%

ΟΛΠ: 40,0000 +1,39%

ΟΠΑΠ: 17,0600 -0,47%

ΟΤΕ: 15,9300 +0,82%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,7760 +2,40%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5200 +0,15%

