Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για τον σέντερ φορ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει σε μια μικρή λίστα παικτών

Το σκοράρισμα το κύριο χαρακτηριστικό των παικτών

Ο Παναθηναϊκός, όπως σας έχουμε μεταφέρει, θέλει να αποκτήσει έναν ακόμη σέντερ φορ, μέχρι το τέλος της τωρινής μεταγραφικής περιόδου (6 Φεβρουαρίου).

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, πρέπει παράλληλα να πουλήσει σε άλλη ομάδα τον Κάρολ Σφιντέρσκι. Αν ο Πολωνός φορ παραμείνει στο «Τριφύλλι», τότε δεν θα αποκτηθεί και άλλος κεντρικός επιθετικός.

Τα δεδομένα για τον «μπομπέρ» που θέλει ο Παναθηναϊκός

Το «Τριφύλλι» έχει καταλήξει σε μία μικρή λίστα παικτών, όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Κύριο χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων παικτών είναι το σκοράρισμα!

Πηγή: skai.gr

