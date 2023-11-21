Η ατυχία χτύπησε την… πόρτα του Γκάβι, με τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό να αποχωρεί τραυματίας από το ματς με τη Γεωργία και να γίνεται στη συνέχεια γνωστό πως έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

Αυτό σημαίνει πως ο Γκάβι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 8-9 μήνες, χάνοντας όλη τη σεζόν, όπως και το Euro 2024 αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Μπαρτσελόνα θα χάσει έναν κομβικό ποδοσφαιριστή της για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά θα αποζημιωθεί από την FIFA.

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα αποζημιώνει τους «μπλαουγκράνα» με το ποσό των 20.548 ευρώ για κάθε ημέρα απουσίας του 19χρονου από τους αγωνιστικούς χώρους. Και με έναν πρόχειρο απολογισμό, μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως οι Καταλανοί θα βάλουν πάνω από 5 εκατ. ευρώ στα ταμεία τους.

Βέβαια, προφανώς και θα προτιμούσαν να μην είχε συμβεί ποτέ ο εν λόγω τραυματισμός στον Γκάβι, αλλά και η FIFA πρέπει κάπως να πληρώσει το τίμημα.

🚨 FIFA will have to pay Barcelona €20,548 compensation for each day that Gavi will be out injured.



(Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/1B7AzcywST — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 20, 2023

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.