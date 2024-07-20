Ημέρα... ιατρικών εξετάσεων στην ΑΕΚ!

Μετά τον χθεσινό χαμό από 1.500 φίλους της «Ένωσης» στο «Ελ. Βενιζέλος» για την άφιξη του Έρικ Λαμέλα, αναμένεται μέσα στην ημέρα να υποβληθεί στα καθιερωμένα ιατρικά τεστ και εν συνεχεία να ανακοινωθεί η απόκτησή του από τους «κιτρινόμαυρους»!

Βέβαια, λόγω του περιορισμένου χρόνου, καθώς θα υπάρξει και φωτογράφιση τόσο του ίδιου, όσο και του νέου μεταγραφικού αποκτήματος, Μόουζες Οντουμπάτζο, η επισημοποίηση της μεταγραφής του Αργεντινού μπορεί να πάει για αργά το βράδυ, ενώ, υπάρχει και το ενδεχόμενο να γίνει αύριο, Κυριακή (21/07). Όσον αφορά τον Άγγλο μπακ, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, αναμένεται να περάσει από εργομετρικά τεστ.

Να θυμίσουμε πως ο Οντουμπάτζο υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, ενώ, ο πρώην άσος της Σεβίλλης θα βάλει την υπογραφή του σε ένα πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

