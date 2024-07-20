Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Η απίστευτη αλλαγή του Παπαπέτρου

Ο Παπαπέτρου είπε ότι φέτος σκέφτηκε να σταματήσει το μπάσκετ. Ευτυχώς οι αρνητικές σκέψεις άλλαξαν και γύρισε παίζοντας το καλύτερο μπάσκετ του  

Tα τελευταία τρία χρόνια έγιναν πολλά στην καριέρα του Ιωάννη Παπαπέτρου που τον έφτασαν στα… όρια να σταματήσει το μπάσκετ. Η φετινή χρονιά ήρθε να τον λυτρώσει και να του δώσει τις κατάλληλες ανάσες για να συνεχίσει ακόμα πιο δυνατός.

Τι έκανε μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό


Η επιστροφή του Παπαπέτρου έβγαλε σε έναν βαθμό την πίεση από τον Γκριγκόνις, που δεν χρειαζόταν πλέον να παίζει +30 λεπτά ανά αγώνα. Ταυτόχρονα....

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: PAOPANTOU

