Το μεσημέρι ο ημιτελικός του Τσιτσιπά με τον Μπερετίνι

Τη συμμετοχή του στον τελικό του Gstaad Open διεκδικεί σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει το μεσημέρι τον Ματέο Μπερετίνι στα ημιτελικά του τουρνουά που διεξάγεται στην Ελβετία.

Ο Τσιτσιπάς μετράει νίκες και στα προηγούμενα τρία παιχνίδια που έχει με τον Μπερετίνι με τελευταία φορά που έχουν συναντηθεί οι δύο τους να είναι στα ημιτελικά του United Cup 2023.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 14:30 ώρα Ελλάδος με μετάδοση τηλεοπτική από το Cosmote TV. Νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό ο Στρουφ κοντράρεται με τον Αλίς, σε ένα ματς που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσεις τις 12.

