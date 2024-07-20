Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Μάγκνουσον και Ίνγκασον οι δυο πύργοι της «πράσινης» άμυνας

Η χημεία των δυο Ισλανδών θα λύσει τα χέρια του Αλόνσο  

Η σεζόν για τον Παναθηναϊκό ξεκινά επίσημα σε 6 μέρες. Την Πέμπτη οι «πράσινοι» δίνουν τον πρώτο τους Ευρωπαϊκό αγώνα, για τον 2ο προκριματικό του Europa League, με αντίπαλο τη Βουλγαρική Μπότεφ Πλόβντιβ.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο ανακοίνωσε χθες τη λίστα για τον πρώτο Ευρωπαϊκό αγώνα της χρονιάς. Ο Ουρουγουανός θα έχει στη διάθεσή του και τον Ίνγκι Ίνγκασον. Ο Ισλανδός έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο φιλικό με τη Μακάμπι Νετάνια και μπήκε στην αποστολή διότι είναι σε καλή κατάσταση. Με τη μεταγραφή του πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ στο «τριφύλλι», η «πράσινη» άμυνα αποκτά δυο «βαρβάτες» λύσεις, που μάλιστα γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. 

Πηγή: PAOPANTOU

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
