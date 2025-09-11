ΑΕΚ: Παίρνει δανεικό για ένα χρόνο τον Πορτογάλο Ζοάο Μάριο

Σημαντική ενίσχυση για την ΑΕΚ, καθώς αποκτά με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο τον 32χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζοάο Μάριο. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής δεν είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση στην Μπεσίκτας και δέχθηκε να ενταχθεί στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη συγκεκριμένη μετεγγραφή.

Ο 32χρονος με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει πληροφορία για ρήτρα αγοράς.

Ο Ζοάο Μάριο μετρά φέτος οκτώ συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ σε Ευρώπη και Τουρκία, συνεχίζοντας την παρουσία του στη Μπεσίκτας, όπου συνολικά έχει καταγράψει 45 εμφανίσεις με δέκα γκολ και πέντε ασίστ.

Μάλιστα, μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια τόσο πίσω από τον φορ όσο και στις πτέρυγες, ενώ είχε συνεργαστεί παλαιότερα με τον Μάρκο Νίκολιτς στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.