Το αναλυτικό πρόγραμμα της φετινής Volley League ανδρών

Το πρόγραμμα της φετινής Volley League ανδρών ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΣΑΠ, τρεις μέρες μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος στη Βουλιαγμένη. Το πρωτάθλημα αρχίζει στις 25 Οκτωβρίου κι η κανονική περίοδος ολοκληρώνεται στις 6 Μαρτίου 2026.
1η Αγωνιστική - Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
2η Αγωνιστική - Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ο.Φ.Η.
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Π.Α.Ο.Κ.
3η Αγωνιστική - Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
4η Αγωνιστική - Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
5η Αγωνιστική - Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ο.Φ.Η.
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80
6η Αγωνιστική - Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Π.Α.Ο.Κ. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
7η Αγωνιστική - Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Ο.Φ.Η.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
8η Αγωνιστική - Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Ο.Φ.Η. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
9η Αγωνιστική - Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ο.Φ.Η.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Π.Α.Ο.Κ.
Β΄ Γύρος
10η Αγωνιστική - Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Ο.Φ.Η.
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Π.Α.Ο.Κ.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Παναθηναϊκός Α.Ο.
11η Αγωνιστική - Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
12η Αγωνιστική - Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Ο.Φ.Η.
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
13η Αγωνιστική - Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
14η Αγωνιστική - Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Ο.Φ.Η. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Π.Α.Ο.Κ.
15η Αγωνιστική - Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η.
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Π.Α.Ο.Κ.
16η Αγωνιστική - Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
17η Αγωνιστική - Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Ο.Φ.Η.
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Π.Α.Ο.Κ.
18η Αγωνιστική - Σάββατο 06 Μαρτίου 2026
Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Π.Α.Ο.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.