Το αναλυτικό πρόγραμμα της φετινής Volley League ανδρών

Το πρόγραμμα της φετινής Volley League ανδρών ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΣΑΠ, τρεις μέρες μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος στη Βουλιαγμένη. Το πρωτάθλημα αρχίζει στις 25 Οκτωβρίου κι η κανονική περίοδος ολοκληρώνεται στις 6 Μαρτίου 2026.

1η Αγωνιστική - Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

2η Αγωνιστική - Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ο.Φ.Η.

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Π.Α.Ο.Κ.

3η Αγωνιστική - Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

4η Αγωνιστική - Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

5η Αγωνιστική - Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ο.Φ.Η.

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80

6η Αγωνιστική - Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Π.Α.Ο.Κ. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

7η Αγωνιστική - Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Ο.Φ.Η.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

8η Αγωνιστική - Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Ο.Φ.Η. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

9η Αγωνιστική - Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ο.Φ.Η.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Π.Α.Ο.Κ.

Β΄ Γύρος

10η Αγωνιστική - Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Ο.Φ.Η.

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Π.Α.Ο.Κ.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Παναθηναϊκός Α.Ο.

11η Αγωνιστική - Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

12η Αγωνιστική - Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Ο.Φ.Η.

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

13η Αγωνιστική - Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

14η Αγωνιστική - Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026

Ο.Φ.Η. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Π.Α.Ο.Κ.

15η Αγωνιστική - Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η.

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Π.Α.Ο.Κ.

16η Αγωνιστική - Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

17η Αγωνιστική - Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Ο.Φ.Η.

Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Π.Α.Ο.Κ.

18η Αγωνιστική - Σάββατο 06 Μαρτίου 2026

Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Π.Α.Ο.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

