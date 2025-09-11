ΑΕΚ: Κατάφερε να ξεφορτωθεί τον Μαρσιάλ, έκλεισε στη Μοντερέι

Θέμα χρόνου μοιάζει πλέον η αποχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ από την ΑΕΚ, γεγονός που σίγουρα θα ικανοποιήσει και τον Μάρκο Νίκολιτς.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ, Λουίς Σέζαρ Μέρλο και αναπαράγεται σε πλήθος μεξικανικών ΜΜΕ, ο Γάλλος επιθετικός συμφώνησε με τη Μοντερέι. Τη σχετική εξέλιξη επιβεβαίωσε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου, αναφέροντας πώς το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά, αλλά η Ένωση είναι πολύ κοντά στο να πετύχει το σπουδαίο deal.

Ο Μαρσιάλ δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη Super League και στο Κύπελλο Ελλάδας.

