Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΑΕΚ: Κατάφερε να ξεφορτωθεί τον Μαρσιάλ, έκλεισε στη Μοντερέι

Ο Γάλλος φορ προτάθηκε σε αρκετές μεξικανικές ομάδες και καταλήγει σε αυτή που επέδειξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον - Η Ένωση γλιτώνει ένα τεράστιο συμβόλαιο

Αντονί Μαρσιάλ

Θέμα χρόνου μοιάζει πλέον η αποχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ από την ΑΕΚ, γεγονός που σίγουρα θα ικανοποιήσει και τον Μάρκο Νίκολιτς.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ, Λουίς Σέζαρ Μέρλο και αναπαράγεται σε πλήθος μεξικανικών ΜΜΕ, ο Γάλλος επιθετικός συμφώνησε με τη Μοντερέι. Τη σχετική εξέλιξη επιβεβαίωσε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου, αναφέροντας πώς το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά, αλλά η Ένωση είναι πολύ κοντά στο να πετύχει το σπουδαίο deal.

Ο Μαρσιάλ δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη Super League και στο Κύπελλο Ελλάδας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο Μάρκο Νίκολιτς Super League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark