Το Estadio Metropolitano της Ατλέτικο Μαδρίτης επιλέχθηκε από την UEFA να φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League 2027.

Η διοργανώτρια αρχή συνεδρίασε στα Τίρανα της Αλβανίας και όρισε τους διοργανωτές αρκετών τελικών, ανάμεσά τους και αυτός του Champions League του 2027 που θα γίνει στην Ισπανία.

Παράλληλα, η Βαρσοβία της Πολωνίας θα φιλοξενήσει τον τελικό του UEFA Women’s Champions League 2027, ενώ το Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία θα διοργανώσει το UEFA Super Cup 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Επιτροπή εξέτασε επίσης τα ζητήματα που αφορούν τους μακροχρόνιους τραυματισμούς παικτών στα ανδρικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συλλόγων.



