Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League 2027

Η UEFA ανακοίνωσε την έδρα του τελικού Champions League 2027 καθώς επίσης και του Super Cup 2026

Estadio Metropolitano

Το Estadio Metropolitano της Ατλέτικο Μαδρίτης επιλέχθηκε από την UEFA να φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League 2027.

Η διοργανώτρια αρχή συνεδρίασε στα Τίρανα της Αλβανίας και όρισε τους διοργανωτές αρκετών τελικών, ανάμεσά τους και αυτός του Champions League του 2027 που θα γίνει στην Ισπανία.

Παράλληλα, η Βαρσοβία της Πολωνίας θα φιλοξενήσει τον τελικό του UEFA Women’s Champions League 2027, ενώ το Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία θα διοργανώσει το UEFA Super Cup 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Επιτροπή εξέτασε επίσης τα ζητήματα που αφορούν τους μακροχρόνιους τραυματισμούς παικτών στα ανδρικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συλλόγων.
 

