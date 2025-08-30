Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ξεκίνημα στη Σλοβενία: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League

Σλοβενία: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ έμαθε τους έξι αντιπάλους της στη League Phase του Conference League στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8), ενώ μία ημέρα μετά η UEFA έκανε γνωστό και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της Ένωσης.

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025, με τους «κιτρινόμαυρους» να φιλοξενούνται στη Σλοβενία από την Τσέλιε, και η τελευταία στις 18 Δεκεμβρίου, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την Κραϊόβα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων της ΑΕΚ

2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε (εκτός)
23 Οκτωβρίου 19:45 Αμπερντίν (εντός)
6 Νοεμβρίου 19:45 Σάμροκ (εντός)
27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)
11 Δεκμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)
18 Δεκεμβρίου 22:00 Κραϊόβα (εντός)

 
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Σούπερλιγκα Conference League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark