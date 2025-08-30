Σλοβενία: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ έμαθε τους έξι αντιπάλους της στη League Phase του Conference League στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8), ενώ μία ημέρα μετά η UEFA έκανε γνωστό και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της Ένωσης.



Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025, με τους «κιτρινόμαυρους» να φιλοξενούνται στη Σλοβενία από την Τσέλιε, και η τελευταία στις 18 Δεκεμβρίου, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την Κραϊόβα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων της ΑΕΚ



2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε (εκτός)

23 Οκτωβρίου 19:45 Αμπερντίν (εντός)

6 Νοεμβρίου 19:45 Σάμροκ (εντός)

27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)

11 Δεκμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)

18 Δεκεμβρίου 22:00 Κραϊόβα (εντός)

