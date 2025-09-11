Λογαριασμός
Επίσημη η «βόμβα» Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, με τον Ιταλό κίπερ να φοράει τα γαλάζια των «πολιτών» και να δείχνει έτοιμος για την Premier League

Ντοναρούμα

Μεταγραφή από το πάνω ράφι για τη Μάντσεστερ Σίτι. Μία σπουδαία κίνηση πραγματοποίησε η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τους «πολίτες» να ανακοινώνουν την απόκτηση ενός εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων του πλανήτη, αν όχι τον κορυφαίο.

Η Σίτι είδε τον πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα στον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα και την Παρί Σεν Ζερμέν και κινήθηκε ταχύτατα για την απόκτηση του, πριν προλάβει κανένας άλλος να εμπλακεί στην περίπτωση του.

Ο Σίτι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον Ντοναρούμα και χάραξε ένα πλατύ χαμόγελο στα πρόσωπα των φιλάθλων της. Ο Ιταλός έρχεται στην Αγγλία μετά την κορυφαία χρονιά της καριέρας του κατακτώντας πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League με τους Παριζιάνους.

