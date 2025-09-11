Μεταγραφή από το πάνω ράφι για τη Μάντσεστερ Σίτι. Μία σπουδαία κίνηση πραγματοποίησε η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τους «πολίτες» να ανακοινώνουν την απόκτηση ενός εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων του πλανήτη, αν όχι τον κορυφαίο.

Η Σίτι είδε τον πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα στον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα και την Παρί Σεν Ζερμέν και κινήθηκε ταχύτατα για την απόκτηση του, πριν προλάβει κανένας άλλος να εμπλακεί στην περίπτωση του.

Ο Σίτι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον Ντοναρούμα και χάραξε ένα πλατύ χαμόγελο στα πρόσωπα των φιλάθλων της. Ο Ιταλός έρχεται στην Αγγλία μετά την κορυφαία χρονιά της καριέρας του κατακτώντας πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League με τους Παριζιάνους.

"I’m very proud to be here, and to be at one of the best clubs in the world.” 🩵



Watch Donnarumma's first City interview here ⤵️ — Manchester City (@ManCity) September 11, 2025

