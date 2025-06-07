Το απόγευμα του Σαββάτου (07/06), η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Ολυμπιακού και του Εβάν Φουρνιέ.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» βάλουν για το γεγονός πως κανείς από την «ερυθρόλευκη» πλευρά δεν βγήκε να καταδικάσει δημόσια την άσεμνη χειρονομία του Γάλλου γκαρντ/φόργουορντ προς οπαδούς του «τριφυλλιού» στα court seats.

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός ανέφερε πως έχει υποβάλει ήδη καταγγελία ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του Φουρνιέ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πέρασε ήδη μία ημέρα από τον δημόσιο αυνανισμό του Εβάν Φουρνιέ (και μάλιστα τρεις φορές) μπροστά σε 18.000 φιλάθλους στο ΟΑΚΑ, αλλά και εκατομμύρια τηλεθεατές από όλον τον πλανήτη και ακόμη δεν έχουμε δει μια δήλωση αποδοκιμασίας από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ουδείς έχει μπει στον κόπο να καταδικάσει την αισχρή αυτή ενέργεια εκ μέρους ενός επαγγελματία καλαθοσφαιριστή, η οποία έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Δυστυχώς, περιορίζονται μόνο στο να κατασκευάζουν φαιδρές καταγγελίες εναντίον μας με μοναδικό σκοπό να καλύψουν την πρωτοφανή ενέργεια του αθλητή τους. Προφανώς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει ήδη καταγγελία ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του Εβάν Φουρνιέ για τις χυδαίες και προκλητικές του χειρονομίες».

Πέρασε ήδη μία ημέρα από τον δημόσιο αυνανισμό του Εβάν Φουρνιέ (και μάλιστα τρεις φορές) μπροστά σε 18.000 φιλάθλους στο ΟΑΚΑ, αλλά και εκατομμύρια τηλεθεατές από όλον τον πλανήτη και ακόμη δεν έχουμε δει μια δήλωση αποδοκιμασίας από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ουδείς έχει… pic.twitter.com/LtK51SkRVz — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 7, 2025





