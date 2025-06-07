Θέμα χρόνου μοιάζει να είναι πλέον η μετακίνηση του Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League και την Μπράιτον.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος του «Sky Sports», Λούκα Μπεντόνι, η βρετανική ομάδα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει το μεγάλο deal με τον Ολυμπιακό για την αγορά του 18χρονου επιθετικού, έναντι του ποσού των 48 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, στην εν λόγω συμφωνία των δύο συλλόγων αναμένεται να υπάρξει και ποσοστό μεταπώλησης για τους «ερυθρόλευκους», ενώ, εφόσον, όλα κυλήσουν ομαλά, τότε, ο νεαρός φορ θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στην Αγγλία για να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Στην πρώτη του χρονιά με την ανδρική ομάδα των Πειραιωτών, ο Κωστούλας έβγαλε... μάτια με τις εμφανίσεις του, μετρώντας 7 τέρματα και 2 ασίστ σε 35 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

