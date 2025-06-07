Καταγγελία Ολυμπιακού κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για διπλή επίθεση στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Νέα καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για τα όσα συνέβησαν στον τρίτο τελικό του ΟΑΚΑ.

Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν, οι «ερυθρόλευκοι» κατήγγειλαν διπλή επίθεση στον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα, τόσο στο ημίχρονο, όσο και στο τέλος του αγώνα, δημοσιεύοντας και σχετικό βίντεο, από το οποίο ζητούν να γίνει πιστοποίηση των προσώπων και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατέθεσε καταγγελία εναντίον της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για διπλή επίθεση στον Γιώργο Μπαρτζώκα, τόσο στο ημίχρονο, όσο και στο τέλος του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, στο ημίχρονο άνθρωπος που καθόταν δίπλα στη φυσούνα του γηπέδου τον έσπρωξε, ενώ ένας ή μία ακόμα φαίνεται ότι του κάνει άσεμνη χειρονομία.

Στο τέλος του αγώνα και ακριβώς στο ίδιο σημείο, αντικείμενο εκσφενδονίστηκε προς το μέρος του προπονητή του Ολυμπιακού.

Όλα τα βίντεο είναι στη διάθεση της ελληνικής αστυνομίας, από την οποία ζητήθηκε να γίνει πιστοποίηση των προσώπων και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και προς την ελληνική δικαιοσύνη βάσει του αθλητικού νόμου».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.