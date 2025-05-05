Λογαριασμός
Οι ευχές του Τσιτσιπά στην ΑΕΚ για το Final 4 του BCL: «Καλή επιτυχία, θα υποστηρίζω όπως πάντα με πάθος»

Με τις ευχές του Στέφανου Τσιτσιπά στο Final 4 του BCL η ΑΕΚ

Στέφανος Τσιτσιπάς

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση του Final 4 του BCL και τον ημιτελικό της Παρασκευής στη SUNEL Arena των Λιοσίων απέναντι στη Μάλαγα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε το δικό του μήνυμα με ευχές στην αγαπημένη του ομάδα.

«Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ για το Final 4 του BCL.Θα είμαι κολλημένος στην τηλεόραση, αλλά θα υποστηρίζω όπως πάντα με πάθος», ανέφερε σε μήνυμά του ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

