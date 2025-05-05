Η νέα, πέμπτη σερί στα playoffs, ήττα της ΑΕΚ φέρνει εξελίξεις. Μπορεί το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα να έχει διακύβευμα για τους «κιτρινόμαυρους», αφού με νίκη και κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Ολυμπιακού θα πάρουν το καλό εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, ωστόσο το παιχνίδι αυτό δεν θα καθορίσει τις εξελίξεις για την επόμενη μέρα στο κλαμπ.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Ματίας Αλμέιδα για να αποσαφηνιστεί το μέλλον του προπονητή. Ο Αργεντινός χθες έδειξε σαφή πρόθεση να συνεχίσει στον πάγκο πατώντας στο συμβόλαιο που έχει ως το 2028, αλλά φάνηκε σε αρκετές τοποθετήσεις του πως είναι ενοχλημένος από πρόσωπα και πράγματα γύρω από την ομάδα. Σαν να μην άλλαξε ουσιαστικά τίποτα από την προηγούμενη τόσο σοβαρή κρίση στη σχέση του με την ΑΕΚ στα τέλη Ιανουαρίου…

Βέβαια αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά… Ο «Πελάδο» μετά τα εφιαλτικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου, αρχής γενομένης από τη συντριβή με 6-0 από τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου και με όλα όσα ακολούθησαν, έχει χάσει το έρεισμα που είχε στον κόσμο. Ακόμη και οι ένθερμοι υποστηρικτές του βλέπουν μια αδυναμία να αντιστρέψει το κλίμα και αρκετοί θεωρούν πως ο κύκλος του έκλεισε και μόνο κακό θα κάνει-στην ομάδα αλλά και τον ίδιο για το αποτύπωμά του στην ιστορία της-η παραμονή του.

Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες η παραμονή του Αλμέιδα στον πάγκο μοιάζει πολύ δύσκολη, ίσως και απίθανη. Αλλά θα πρέπει να γίνει πρώτα το ραντεβού με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο Αργεντινός έχει μεν συμβόλαιο ως το 2028, ωστόσο η συνεργασία μπορεί να τερματιστεί χωρίς κάποιο υπέρογκο ποσό. Αν γίνει μετά το τέλος των playoffs η αποζημίωση που προβλέπεται είναι κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Φυσικά, η όποια απόφαση για αποδέσμευση του Αλμέιδα θα πρέπει να συνοδευτεί άμεσα από την πρόσληψη αντικαταστάτη. Κι αυτό γιατί αν η ΑΕΚ τελικά τερματίσει τέταρτη (ή αν ο ΟΦΗ πάρει το Κύπελλο), θα λάβει μέρος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League ξεκινώντας τα επίσημα παιχνίδια στις 24 Ιουλίου (!) και με «υποχρέωση» να κάνει 3/3 προκρίσεις για να μπει στην League Phase. Άρα χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει…

