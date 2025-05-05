bwin: Back-to-back πρωτιά της Τζένγκο στο Diamond League!

Ασταμάτητη είναι η Ελίνα Τζένγκο, που μέσα σε μία εβδομάδα σημείωσε δύο μεγάλες νίκες στην Κίνα, στο πλαίσιο της σειράς αγώνων Diamond League, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της άνοδο και την παρουσία της στην παγκόσμια ελίτ του ακοντισμού.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και μέλος της Team Future της bwin, λίγες ημέρες μετά την κορυφή στη Σιαμέν και το «εισιτήριο» για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο έκανε νέα εντυπωσιακή εμφάνιση! Στη Σανγκάη, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κέντρισε τα βλέμματα των θεατών, αυτή τη φορά με βολή στα 64,90 μ., σημειώνοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της.

Πριν φτάσει σε αυτή τη νέα εκπληκτική επίδοσή της, είχε ήδη σταθεροποιηθεί πάνω από τα 60 μ., δείγμα της φόρμας και της σταθερότητας που έχει αποκτήσει. Η αθλήτρια της Team Future της bwin, άρχισε τον αγώνα της με 55.42μ. και συνέχισε με βολές στα 60,33μ. και 60,92μ. Στην τέταρτη προσπάθειά της έστειλε το ακόντιο της στα 64,90μ, που την ανέβασε στην πρώτη θέση του αγώνα. Στην πέμπτη της προσπάθεια η βολή της μετρήθηκε στα 59,89μ.

Η πορεία της Τζένγκο είναι ενδεικτική της αφοσίωσης και της προπονητικής δουλειάς που γίνεται υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Μποτσκαριώβ. Παρά τις δυσκολίες, η ίδια έχει καταφέρει να κρατηθεί σε υψηλό επίπεδο, ενώ χάρη στην υποστήριξη της bwin και τις υποδομές που προσφέρει – όπως το νέο κλειστό γυμναστήριο στη Νέα Καλλικράτεια – έχει τη δυνατότητα να προπονείται με σύγχρονες προδιαγραφές.

Με πίστη στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού, η bwin στέκεται στο πλευρό της νέας γενιάς Ολυμπιονικών. Στηρίζει την καθημερινή τους προσπάθεια, ενισχύει την πορεία τους προς την κορυφή και τους δίνει τα εφόδια να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Γιατί πίσω από κάθε διάκριση, υπάρχει μια ιστορία επιμονής, θυσίας και σκληρής δουλειάς. Η bwin είναι εκεί, όχι απλώς ως χορηγός, αλλά ως συνοδοιπόρος.

