Λίβερπουλ: Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ ανακοίνωσε πως αποχωρεί και οδεύει προς Ρεάλ

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ανακοίνωσε πως με τη λήξη του συμβολαίου του στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από το λιμάνι και όλα δείχνουν πως μετακομίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Τέλος εποχής για τη Λίβερπουλ. Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ανακοίνωσε πως με τη λήξη του συμβολαίου του στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από το λιμάνι και όλα δείχνουν πως μετακομίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Δεν είναι μια εύκολη απόφαση και χρειάστηκε πολλή σκέψη και συναίσθημα για να την υλοποιήσω. Βρίσκομαι εδώ 20 χρόνια τώρα, αγάπησα κάθε λεπτό, πέτυχα όλα μου τα όνειρα, πέτυχα όλα όσα ήθελα ποτέ εδώ», ανέφερε ο 26χρονος δεξιός μπακ. «Δίνοντας τα πάντα μέρα με τη μέρα εδώ και 20 χρόνια, έχω φτάσει σε ένα σημείο που νιώθω ότι χρειάζομαι μια νέα αλλαγή, μια νέα πρόκληση για μένα ως παίκτη και ως άνθρωπο. Και νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ εντάχθηκε στην Ακαδημία της Λίβερπουλ σε ηλικία έξι ετών και έκανε ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2016. Έχει 352 εμφανίσεις με τους Reds μέχρι σήμερα, σκοράροντας 23 γκολ και σηκώνοντας οκτώ τρόπαια, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου της Premier League φέτος.

Απευθυνόμενος απευθείας στους οπαδούς της Λίβερπουλ, είπε: «Υπάρχουν πολλά που θα ήθελα να πω. Το κύριο είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Είστε εκεί από την αρχή μαζί μου, με έχετε στηρίξει, ήσασταν εκεί. Έχω νιώσει την υποστήριξη, την αγάπη, όλα όσα έχετε κάνει δεν έχουν περάσει ποτέ απαρατήρητα από εμένα, έχω αγαπήσει κάθε λεπτό. Ελπίζω να ένιωσαν ότι αυτό ανταποδόθηκε και ότι έχω δώσει ό,τι μπορούσα στον σύλλογο. Ελπίζω απλώς ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κερδίζουμε παιχνίδια, ο θόρυβος γύρω από την απόφασή μου δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχουμε πετύχει αυτή τη σεζόν. Ήταν μια καταπληκτική σεζόν. Ήταν καταπληκτικό να είμαι μέρος της και ελπίζω απλώς ότι όλοι θα μπορέσουν να μην ασχοληθούν με αυτά τα νέα για πολύ καιρό και να μπορέσουν να γιορτάσουν όσα έχουν κάνει τα υπόλοιπα παιδιά».

