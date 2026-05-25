Τζόκοβιτς για Ολυμπιακό: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσπευσε να συγχαρεί τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας της ιστορίας του, λέγοντας πόσο άξιζε φέτος τον τίτλο  

Τζόκοβιτς

Υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας που έχει δώσει αρκετές φορές το παρών σε ματς των «ερυθρόλευκων» και συνδέεται μαζί τους μέσω του Ερυθρού Αστέρα, συνεχάρη την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας της ιστορίας του συλλόγου.

Τονίζοντας μάλιστα πως οι Πειραιώτες ήταν οι καλύτεροι, αλλά και ότι έγινε το αναμενόμενο καθώς αποτέλεσαν το μεγάλο φαβορί!

«Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά. Πραγματικά είναι οι καλύτεροι. Ήταν κυρίαρχοι όλη τη σεζόν και άξιζαν τον τίτλο στην Αθήνα...Νομίζω πως θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο θέαμα αν είχε προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να το παρακολουθήσει κανείς. Ο τίτλος του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενος, ήταν το μεγάλο φαβορί», ανέφερε.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: νόβακ τζόκοβιτς Ολυμπιακός Euroleague
