Ο Μάικ Τάισον φωτογραφήθηκε με μπλούζα του Παναθηναϊκού

O θρύλος της πυγμαχίας, Μάικ Τάισον με μπλούζα του Παναθηναϊκού. Κι όμως είναι γεγονός.

Η φωτογραφία- απόδειξη ανέβηκε στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη, με τον Μάικ Τάισον να δέχεται με χαρά να βάλει τα πράσινα, σε συνάντηση που είχε με τον αθλητή του τμήματος του Παναθηναϊκού, Γεράσιμο Τζαβάρα, ο οποίος βρέθηκε σε εκδήλωση στις ΗΠΑ στην οποία ήταν παρών και ο θρυλικός πυγμάχος.

Αναλυτικά αναφέρει το pao1908.com

Μοιάζει με εικόνα φαντασίας ωστόσο είναι πραγματικότητα, ο θρύλος της πυγμαχίας Μάικ Τάισον ντύθηκε στα… πράσινα.

Μια σκηνή βγαλμένη από σενάριο της πιο …τρελής Παναθηναϊκής ταινίας έλαβε χώρα στις ΗΠΑ όπου ο Τάισον συναντήθηκε με τον μποξέρ του «τριφυλλιού» Γεράσιμο Τζαβάρα.

Ο «πράσινος» πρωταθλητής των 75 κιλών είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Τάισον στο πλαίσιο μιας κοινής τους συνύπαρξης, του εξήγησε λίγα λόγια για την ομάδα του τον Panathinaikos και έβγαλαν μια ιστορική φωτογραφία.

