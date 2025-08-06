Λογαριασμός
Στη θέση του Μαρσιάλ ο Γιόβιτς στη λίστα της ΑΕΚ

Ο Λούκα Γιόβιτς θα βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, για τις αναμετρήσεις με τον Άρη Λεμεσού, παίρνοντας τη θέση του Αντονί Μαρσιάλ

Λούκα Γιόβιτς

Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τις αναμετρήσεις της με τον Άρη Λεμεσού θα είναι ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός πήρε τη θέση του Αντονί Μαρσιάλ στη σχετική λίστα που δήλωσε η Ένωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Γιόβιτς δεν θα είναι στην αποστολή για το πρώτο παιχνίδι, αυτό στην Κύπρο, ωστόσο θα είναι διαθέσιμος για τη δεύτερη αναμέτρηση, την ερχόμενη Πέμπτη στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυτή, του Γιόβιτς στη θέση του Μαρσιάλ είναι και η μόνη αλλαγή που έκανε ο Νίκολιτς στη λίστα.

Η απόφαση αυτή του Νίκολιτς για την διαφοροποίηση στην ευρωπαϊκή λίστα εκτιμάται ότι θα... σημαίνει κάτι και γενικότερα για τις σκέψεις - προθέσεις του προπονητή της ΑΕΚ για τη συνέχεια της σεζόν.

Πηγή: sport-fm.gr

