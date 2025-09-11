Σήκωσε το… γάντι και απάντησε στον Εργκίν Αταμάν ο Βασίλης Σπανούλης. Στις δηλώσεις που έκανε ενόψει του ημιτελικού (12/9, 21:00) της Ελλάδας με την Τουρκία για το Ευρωμπάσκετ, ο 43χρονος τεχνικός επεσήμανε ότι δεν αιφνιδιάστηκε από τα… mind games του Τούρκου τεχνικού.

«Δεν πιστεύω πως επηρεάζεται το μυαλό κανενός. Εγώ δεν είπα ότι ο Γιάννης δεν παίρνει φάουλ και βολές για να επηρεάσω κανένα μυαλό. Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει την πραγματικότητα και αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα δούμε πόσα φάουλ δεν παίρνει ο Γιάννης, πόσα είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά φάουλ έχει κάνει. Δεν νομίζω να έχει κάνει πολλά επιθετικά φάουλ σε αυτό το τουρνουά που δεν του τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει, του τα έχουν σφυρίξει. Του έχουν σφυρίξει και πολλά που δεν ήταν, όπως στο ματς με την Ισπανία», σχολίασε ο «Kill-Bill».

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, επεσήμανε: «Θα είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα. Ξέρετε τα πάντα για την Τουρκία, τους παίκτες-κλειδιά και πώς παίζουν. Είναι ένα παιχνίδι που σε οδηγεί στον τελικό, η πιο έτοιμη ομάδα πνευματικά και αγωνιστικά θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει».

