Συζήτηση για το όνομα του Αντονί Μαρσιάλ εξακολουθεί να γίνεται στη Γαλλία. Έπειτα από την κρούση που φέρεται να έκανε προ καιρού η Λιλ, αναπτύχθηκαν σενάρια για ενδιαφέρον της Λανς.

Σύμφωνα ωστόσο με τη «La Voix Du Nord», που επικαλείται πηγές από τον σύλλογο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Αναφέρεται συγκεκριμένα για τον επιθετικό της ΑΕΚ:

«Στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου, το όνομα του Νιλ Μοπέ (Μαρσέιγ) είχε εμφανιστεί, εκπλήσσοντας τη διοίκηση της Λανς, η οποία δεν εξέτασε ποτέ το θέμα.

Τις τελευταίες ώρες, τα ονόματα των Μοσταφά Μοχάμεντ (Ναντ) και Aντονί Μαρσιάλ κυκλοφορούν στο περιβάλλον της Λανς. Ψευδείς φήμες, μας διαβεβαιώνουν χωρίς δισταγμό στο περιβάλλον του συλλόγου.

Είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι, από την πλευρά της Λανς, η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού -μέχρι στιγμής- είναι ο Φλοριάν Τοβέν. Και ότι οι φήμες για την πιθανή άφιξή του εμφανίστηκαν μετά από αρκετές εβδομάδες επαφών, λίγες μόνο ώρες πριν από την οριστική συμφωνία».

