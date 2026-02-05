ΑΕΚ: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα για το Conference League

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα των «κιτρινόμαυρων»

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή της λίστα για τους νοκ άουτ αγώνες του Conference League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωρά σε τρεις αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη δήλωση, προσθέτοντας τους Βάργκα, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμη.

Εκτός λίστας έμειναν ο Χρυσόπουλος, που παραχωρήθηκε δανεικός, καθώς και οι Πιερό και Γκρούγιτς, ενώ έκπληξη αποτελεί η απουσία του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει πάρει φανέλα βασικού από τον Σέρβο τεχνικό. Παράλληλα, δεν συμπεριλήφθηκε ο Ζοάο Μάριο και ο νεοαποκτηθείς Χακίμ Σαχαμπό.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση της 28ης Φεβρουαρίου, ο οποίος θα είναι έναν εκ των νικητών των ζευγαριών Άλκμααρ-Νόα ή Τσέλιε-Ντρίτα, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου και τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 19 του ίδιου μήνα.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Χρήστος Κοσίδης, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις



Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Νίκλας Ελίασον, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Επιθετικοί: Λούκα Γιόβιτς, Μπάρναμπας Βάργκα, Ζίνι

