«Χάλκινη» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών

Έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Ιταλία και κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Εθνική πόλο Γυναικών!

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο τον τίτλο του φαβορί που είχε στον μικρό τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, κυριαρχώντας καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και πανηγυρίζοντας την άνετη νίκη με 15-8!

Αυτό είναι το έκτο μετάλλιο για την Εθνική μας σε Ευρωπαϊκά και το δεύτερο χάλκινό της, μετά από εκείνο που πήρε το 2024 στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, ενώ συνολικά πλέον έχει 15 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις!

Το ματς:

Η Εθνική μας μπήκε φουριόζα στον μικρό τελικό, παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα δύο γκολ, με τη Τριχά να σκοράρει από την περιφέρεια και με την Ελευθερία Πλευρίτου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά! Η Μπιανκόνι σκόραρε με δόση τύχης για να μειώσει σε 2-1, όμως η Βασιλική Πλευρίτου μετέφρασε σε γκολ την επίθεση με παίκτρια παραπάνω, ενώ Σιούτη και Νίνου διαμόρφωσαν το 5-1 του πρώτου οκταλέπτου!

Μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Πάτρα έφερε το 6-1, με την Εθνική μας να είναι εξαιρετική στις άμυνές της! Η Μυριοκεφαλιτάκη έβαλε και εκείνη το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ για το 7-2 και η Μπιτσάκου έκανε το 8-2, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη «γαλανόλευκη» να βρίσκεται στο +6 (10-4).

Η Εθνική μας δεν… άφησε το πόδι από το γκάζι ούτε στο τρίτο οκτάλεπτο, με Ελευθερία Πλευρίτου, Ξενάκη, Βασιλική Πλευρίτου και Τριχά να σκοράρουν για το 14-5, με την Εθνική μας να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, μέχρι να πανηγυρίσει τη νίκη με το τελικό 15-8.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 6-3, 5-2, 0-2

Τα μετάλλια της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών:

2004: Αργυρό – Ολυμπιακοί Αγώνες

2005: Χρυσό – Παγκόσμιo Κύπελλο

2007: Χάλκινο – Παγκόσμιo Κύπελλο

2010: Αργυρό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

2010: Χάλκινο – Παγκόσμιο Κύπελλο

2011: Χρυσό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου

2012: Αργυρό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

2012: Χάλκινο – Παγκόσμιo Κύπελλο

2018: Αργυρό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

2018: Χάλκινο – Μεσογειακοί Αγώνες

2022: Αργυρό – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

2024: Χάλκινο – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

2025: Χρυσό – Παγκόσμιo Κύπελλο

2025: Χρυσό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου

2026: Χάλκινο – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

