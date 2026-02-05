NBA: Στους Μπακς ο Χέιζ-Ντέιβις

Έχοντας διαμηνύσει σε όλους πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι μέχρι το καλοκαίρι, οι Μπακς συνεχίζουν τις κινήσεις τους και προχώρησαν σε ανταλλαγή με τους Φοίνιξ Σανς.

Σύμφωνα με το ESPN, το Μιλγουόκι έστειλε τους Κόουλ Άντονι και Αμίρ Κόφι στο Φοίνιξ και απέκτησε τους Νικ Ρίτσαρντς και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Ρίτσαρντς αναμένεται να προσφέρει λύσεις στη γραμμή των ψηλών, ειδικά με τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις, MVP του περσινού Final Four της Euroleague, παίρνει μια νέα ευκαιρία στο NBA μετά τον περιορισμένο ρόλο του στο Φοίνιξ.

Βέβαια, μόνο σίγουρο δεν είναι το μέλλον του στο ΝΒΑ, καθώς οι Μπακς δεν αποκλείεται να τον αποδεσμεύσουν.

