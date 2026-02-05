Λογαριασμός
Η Ευρωλίγκα αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα για την ηγετική του εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ - Βίντεο

Ο 36χρονος γκαρντ έκανε πράγματα και θαύματα στο πρόσφατο παιχνίδι με τους Μαδριλένους και η διοργανώτρια αρχή του απένειμε τα εύσημα 

Κώστας Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την οριακή νίκη με 82-81 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον Τζέριαν Γκραντ να είναι ο ήρωας της τελευταίας στιγμής και με τον Κώστα Σλούκα να είναι ο MVP του!

Ο αρχηγός των «πράσινων» πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη «βασίλισσα», με 22 πόντους (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντ, 3/4 βολες), 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 27 βαθμούς στο ειδικό σύστημα αξιολόγησης!

Η Ευρωλίγκα του αφιέρωσε μια ανάρτησή της στα social media, αποθεώνοντάς τον για την εμφάνισή του και δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τα highlights του.

Πηγή: sport-fm.gr

