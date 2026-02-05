Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την οριακή νίκη με 82-81 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον Τζέριαν Γκραντ να είναι ο ήρωας της τελευταίας στιγμής και με τον Κώστα Σλούκα να είναι ο MVP του!
Ο αρχηγός των «πράσινων» πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη «βασίλισσα», με 22 πόντους (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντ, 3/4 βολες), 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 27 βαθμούς στο ειδικό σύστημα αξιολόγησης!
Η Ευρωλίγκα του αφιέρωσε μια ανάρτησή της στα social media, αποθεώνοντάς τον για την εμφάνισή του και δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τα highlights του.
🔥 @kos_slou has been absolute class for the Greens!— EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2026
22 PTS | 27 PIR 🍇#ExtraPerformance | @UludagIcecek pic.twitter.com/Oc5ZDbrAny
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.