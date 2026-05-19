ΑΕΚ: Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο ντα Γκάμα για Περέιρα

Ο Ρομπέρτο Περέιρα πανηγύρισε την κατάκτηση της Stoiximan Super League με την ΑΕΚ και πλέον περιμένει να δει τι θα του επιφυλάξει η επόμενη ημέρα, καθώς το συμβόλαιό του με την Ένωση ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο βραζιλιάνικων συλλόγων.

Η πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα, μετά τη μετακίνησή του από την Ιταλία, δεν συνοδεύτηκε από τίτλο, όμως η φετινή χρονιά ήταν ιδανική: O Περέιρα κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και είχε ουσιαστική συμβολή, παίρνοντας σημαντικό χρόνο συμμετοχής στα playoffs υπό τον Μάρκο Νίκολιτς.

Με το συμβόλαιό του να λήγει, το μέλλον του παραμένει ανοιχτό.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο ντα Γκάμα έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον «Τούκου», την ώρα που ο ίδιος περιμένει τόσο ένα τηλεφώνημα από την πατρίδα του όσο και πιθανή πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ.

