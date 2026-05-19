Πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς

Στα 35 του, ο Αμερικανός παραμένει κορυφαίος γκαρντ σε επίπεδο Euroleague, μετρώντας 16,4 πόντους και 6,5 ασίστ κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης

Τζέιμς

Συμφώνησε με Μάικ Τζέιμς η Μπαρτσελόνα!

Όπως γράφτηκε σε δημοσίευμα της "Mundo Deportivo", οι «μπλαουγκράνα» κατάφεραν να αποσπάσουν το «ναι» του πολύπειρου άσου, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Μονακό μετά από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η Μπαρτσελόνα είχε θέσει ως προτεραιότητές της τους Φρανσίσκο και Μοντέρο, όμως βλέποντας τις συγκεκριμένες περιπτώσεις να δυσκολεύουν πολύ για εκείνη, αποφάσισε να δώσει τα χέρια με τον Τζέιμς, ο οποίος απάντησε θετικά στην πρόταση που δέχθηκε, παρότι ο Πασκουάλ οδεύει προς την έξοδο από τον πάγκο των Καταλανών.

Στα 35 του, ο Τζέιμς παραμένει κορυφαίος γκαρντ σε επίπεδο Ευρωλίγκας, μετρώντας 16,4 πόντους και 6,5 ασίστ κατά τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης!

Πηγή: sport-fm.gr

