Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ανεβάζει επίπεδο στο χτίσιμο της ομάδας για τη σεζόν 2026?27, προσθέτοντας ακόμη ένα δυνατό κομμάτι στο παζλ του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμφωνίας με τον Νικολάι Κόλεφ, τον Βούλγαρο κεντρικό που ξεχώρισε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Μετά τη διατήρηση του κορμού που κατέκτησε το double και την ηχηρή μεταγραφή του Γάλλου ακραίου Καρλέ, το «τριφύλλι» προχωρά σε ακόμη μία κίνηση που ενισχύει θεαματικά τη μεσαία γραμμή του φιλέ. Ο Ανδρεόπουλος είχε ζητήσει έναν κεντρικό πρώτης γραμμής για να πλαισιώσει τους Γκάσμαν, Βουλκίδη και ο Κόλεφ φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός.

Ο 29χρονος Βούλγαρος, ύψους 2,04, διαθέτει ισχυρή παρουσία στην επίθεση και στο σερβίς, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Έχει πει ήδη το «ναι» και αναμένεται να φορέσει τα πράσινα την επόμενη σεζόν, υπογράφοντας μονοτετές συμβόλαιο.

Με αυτή την προσθήκη, ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρόστερ της τελευταίας δεκαπενταετίας και ετοιμάζεται να μπει στη νέα χρονιά με στόχο την υπεράσπιση των τίτλων του και μια δυνατή ευρωπαϊκή πορεία -είτε στο CEV Cup είτε στο Champions League, κάτι που θα ξεκαθαρίσει σύντομα.

