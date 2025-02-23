ΑΕΚ: «Άλωσε» την Τρίπολη και φουλάρει για τις κόντρες με Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ αν και παρουσιάστηκε με πολλές ελλείψεις κόντρα στον Asteras AKTOR, άλωσε την Τρίπολη με το εμφατικό 3-0 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τώρα στρέφεται στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει δύο φορές (μία για το Κύπελλο και μία για το πρωτάθλημα) σε διάστημα λίγων ημερών.



Για ακόμα ένα παιχνίδι... game changer ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος πέρασε στο 63' στον αγωνιστικό χώρο και έκτοτε η Ένωση, η απόδοση της οποίας ανέβηκε κατακόρυφα, σκόραρε όλα της τα τέρματα. Καθοριστική η αποβολή του Ντελί στη φάση του πρώτου γκολ. Γκατσίνοβιτς, Ελίασον και Πιερό οι σκόρερ του Δικεφάλου.

Στους 52 βαθμούς ανέβηκε η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα που έφτασε τιςπαίρνοντας «μαξιλαράκι» ασφαλείας 6 βαθμών από τον τρίτο Παναθηναϊκό και περιμένει το αποτέλεσμα στο μεγάλο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.Από την άλλη, οέμεινε στους 35 βαθμούς, είναι με το... ενάμιση πόδι στα playoffs και πλέον ετοιμάζεται για το ματς της χρονιάς κόντρα στον, για τον πρώτο μεταξύ τους. Εκεί, δεν θα έχει τονπου αποβλήθκε, καθώς επίσης και τονπου αποχώρησε τραυματίας.παρέταξε την ομάδα του με πολλές αλλαγές ενόψει του ημιτελικού με τον ΟΦΗ και με 5-4-1. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Παπαδόπουλος, στο δεξί άκρο ο Ρουμπέν Γκαρσία, στο αριστερό ο Άλβαρες και με τους Καστάνιο, Ντελί και Χουχούμη να απαρτίζουν την τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Το δίδυμο στα χάφ αποτελούνταν από τους Αλάγκμπε και Έντερ, στα δεξιά ο Μπαρτόλο, στα αριστερά ο Χατζηγιοβάννης και ο Τζιοακίνι στην κορυφή της επίθεσης.Με πολλές αλλαγές, αλλά λόγω των αρκετών απουσιών, παρέταξε και οτην Ένωση. Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα με τα «κιτρινόμαυρα» έκανε ο Μπρινιόλι, ο οποίος ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ, με τους Ρότα, Βίντα, Μήτογλου και Χατζισαφί να απαρτίζουν την τετράδα στην άμυνα. Σιμάνσκι με Πινέδα στα χάφ και λίγο μπροστά τους τον Λιούμπισιτς, με τον Ελίασον να ξεκινά στο δεξί «φτερό», τον Γκατσίνοβιτς στο αριστερό και τον Πιερό στην κορυφή.Το πλάνο του Asteras AKTOR λειτούργησε άψογα και το πρώτο ημίχρονο βγήκε αναίμακτα για τους γηπεδούχους, με το παιχνίδι να έχει λίγες φάσεις. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη αμυνόταν σε χαμηλά μέτρα, περίμενε την ΑΕΚ και δεν άφηνε τον παραμικρό χώρο.Από τη μεριά της η Ένωση είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Πινέδα να έχει αναλάβει πλήρως την οργάνωση, ωστόσο υστερούσε στην τελική απόφαση. Δεν απειλούνταν, όμως, καθώς με την πίεση της και την καλή κυκλοφορία ήταν μονίμως στο μισό του Asteras AKTOR.Η πρώτη φάση στο ματς έγινε στο 2’, με τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει το σουτ του Ελίασον, ενώ στο 11’ οι γηπεδούχοι έκαναν την μοναδική τους ευκαιρία στο πρώτο μέρος, με τον Μπαρτόλο να προσπαθεί να νικήσει τον Μπρινιόλι με σουτ εκτός περιοχής.Στο 20’ ο Λιούμπισιτς πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα κατεύθυνση προς την εστία, ενώ την κεφαλιά του Σιμάνσκι μετά από ωραία κομπίνα σε κόρνερ του Ρότα, μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος.Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αρκετές διακοπές και τον Σάββα Παντελίδη να κάνει 4 αλλαγές μέχρι το 60’. Γεγονός που δεν βοήθησε την ομάδα του, καθώς χάθηκε η συνοχή του Asteras AKTOR. Παράλληλα, στο παιχνίδι είχε περάσει και ο Μάνταλος αντί του Πινέδα, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να είναι για ακόμα ένα ματς καθοριστικός.Στο 64’ η ΑΕΚ και αφού έχει γλιτώσει δευτερόλεπτα προηγουμένως από το χαμένο τετ-α-τετ του Κρεσπί, άνοιξε το σκορ. Πολύ ωραία μπαλιά του Σιμάνσκι στην πλάτη της άμυνας, ο Πιερό πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα πάνω από τον Παπαδόπουλο, ο Άλβαρες έδιωξε πριν αυτή περάσει τη γραμμή, με τον Γκατσίνοβιτς να έρχεται και να κάνει σε κενή εστία το 1-0.Μια φάση στην οποία ο Ντελί έκανε τάκλιν από πίσω στον Σέρβο εξτρέμ της ΑΕΚ και αποβλήθηκε, γεγονός που σε συνδυασμό και με το γκολ άλλαξε άρδην την ψυχολογία των ομάδων. Η Ένωση είχε αυτοπεποίθηση, και με τον Μάνταλο να έχει αναλάβει οργανωτικό ρόλο, δημιουργούσε πολύ εύκολα ευκαιρίες.Στο 76' η ΑΕΚ «κλείδωσε» το διπλό με ένα πολύ όμορφο γκολ του Ελίασον. Ο Σουηδός με συνεχείς προσποιήσεις έριξε κάτω τον Άλβαρες και πλάσαρε στη γωνία για το 2-0, αξιοποιώντας τη φόβερή μεταβίβαση του Μάνταλου. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Πιερό να χριστεί σκόρερ, με τον θηριώδη επιθετικό με δυνατή κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Σιμάνσκι να διαμορφώνει το τελικό σκορ.μπορεί να μην σκόραρε, αλλά έχει κάνει τη μακρινή μεταβίβαση στον Πιερό από την οποία ξεκίνησε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, ενώ έχει και την ασίστ στο 3-0 του επιθετικού από την Αϊτή, συνεισφέροντας τα μέγιστα σε ένα σημαντικό διπλό.διαχειρήστηκε καλά το ματς, προσπάθησε να το βοηθήσει να αποκτήσει ρυθμό μην σφυρίζοντας πολύ και δεν έκανε κάποιο λάθος. Σωστά τον καλεί ο VAR Τσακαλίδης σε on-field review για τη φάση της κόκκινης του Ντελί, με τον ρέφερι να λαμβάνει τη σωστή απόφαση και να αποβάλει τον κεντρικό αμυντικό του Asteras AKTOR.Παπαδόπουλος, Χουχούμης, Καστάνιο (59' Τριανταφυλλόπουλος), Ντέλι, Γκαρθία, Αλάγκλμπε, Γκονθάλεθ (74' Γιαμπλόνσκι), Αλβαρες, Μπαρτόλο (56' Ζουγλής), Χατζηγιοβάνης (56' Κρέσπι), Τζοακίνι (56' Μακέντα)Μπρινιόλι, Χατζισαφί (84' Πήλιος), Μήτογλου, Βίντα, Ρότα, Σιμάνσκι, Πινέδα (63' Μάνταλος), Λιούμπισιτς (84' Φερνάντες), Γκατσίνοβιτς (69' Τσιλούλης), Ελίασον, Πιερό (84' Θεοδωρίδης)ΠαπαπέτρουΒοηθοί: Δημητριάδης, ΚαραγκιζόπουλοςΤέταρτος: ΚαλατζήςΤσακαλίδης, AVAR: Ζαμπαλάς

