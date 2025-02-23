Λίβερπουλ: Να ‘τοι οι Πρωταθλητές - Βάφει κόκκινο τον τίτλο, κάνοντας περίπατο στο Etihad

+20 . Αυτό από μόνο του λέει πολλά για το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η Λίβερπουλ και για εκείνο στο οποίο έχει «πέσει» η φετινή Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα. Κι αυτή η μεταξύ τους διαφορά διαμορφώθηκε μετά και το 2-0 των «κόκκινων» στο Μάντσεστερ, σε ένα ντέρμπι που ήταν από τα πιο εύκολα που έχει πάρει η ομάδα του λιμανιού τα τελευταία χρόνια.



Ήταν τόσο δυσανάλογη η εικόνα των δύο ομάδων στο Etihad που μαρτυρούσε από τη μία το μεγαλείο του Μο Σαλάχ που είχε γκολ και ασίστ, φτάνοντας πλέον τη συμμετοχή του σε 50 τέρματα για τη Λίβερπουλ για φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και από την άλλη γι' ακόμα μια μέρα οι Πρωταθλητές παρά την προσπάθειά τους, «φώναξαν» πως... δεν μπορούν.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Η επόμενη (27η) αγωνιστική:

Η ιστορία του ντέρμπι είχε γραφτεί από το πρώτο ημίχρονο. Στο 14ο λεπτό με κομπίνα δουλεμένη στην προπόνηση από εκτέλεση κόρνερ ο Σαλάχ βρέθηκε να σκοράρειμε πλασέ από το ύψος του πέναλτι για το 1-0. Και ήταν τέτοια η αντίδραση όλων στην ομάδα τουπου αποδεικνύει γιατί πηγαίνουν ολοταχώς για τον τίτλο. Μερικά χαμόγελα, λίγες αγκαλιές και αμέσως κουβέντα για την τακτική και τους τρόπους με τους οποίους θα σιγουρέψουν τη νίκη.Λίγο αργότερα, στο 37', ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, αλλά έχει φτάσει στα 25 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και κάνει μαγική χρονιά, έφτιαξε το 2-0 για τονπου δεν είχε κανένα πρόβλημα να σκοράρει με το αριστερό εντός περιοχής. «Παραδώστε μας από τώρα τον τίτλο» φώναζαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ σ' εκείνους της Σίτι στις εξέδρες.Στο 57ο λεπτό ήρθε και τρίτο τέρμα με την ίδια άνεση που είχαν επιτευχθεί τα προηγούμενα δύο, αλλά υπήρχε οφσάιντ και το σκορ δεν άλλαξε. Μικρό το κακό, δεν επηρέασε στο ελάχιστο τουςπου υπερασπίστηκαν το προβάδισμά τους δίχως να διατρέξουν κίνδυνο, έκαναν τα πάντα σωστά και ο τίτλος σιγά - σιγά παίρνει πλέον κόκκινο χρώμα, με την απόσταση από τηνα έχει φτάσει στουςΛέστερ-Μπρέντφορντ(17' Γουισά, 27' Μπούμο, 32' Νόργκααρντ, 89' Καρβάλιο)Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ(19' Mπέτο, 33' Ντουκουρέ - 72' Φερνάντες, 80' Ουγκάρτε)Μπόρνμουθ-Γουλβς(36' Koύνια)Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ(44' Μποουεν)Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας(27' αυτ. Άντερσεν, 66' Μουνιός)Ίπσουιτς-Τότεναμ(36' Χάτσινσον - 18', 26' Τζόνσον, 77' Σπενς, 84' Κουλουσέφσκι)Σαουθάμπτον-Μπράιτον(23' Ζ. Πέδρο, 57' Ρίτερ, 71' Μιτόμα, 82' Χίνσελγουντ)Άστον Βίλα-Τσέλσι(57' 89' Ασένσιο - 9' Φερνάντες)Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ(23' Μάιλι, 25' Μέρφι, 33', 34' Ίσακ - 6 Χάντσον - Οντόι, 63' Μιλένκοβιτς, 90' Γέιτς)Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ(14' Σαλάχ, 37' Σόμποσλαϊ)Μπράιτον-Μπόρνμουθ (21:30)Γουλβς-Φούλαμ (21:30)Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα (21:30)Τσέλσι-Σαουθάμπτον (22:15)Μπρέντφορντ-Έβερτον (21:30)Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (21:30)Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ίπσουιτς (21:30)Λίβερπουλ-Νιούκαστλ (22:15)Γουέστ Χαμ-Λέστερ (22:00)

