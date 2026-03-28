Σε φάση επανασύνταξης μπαίνει η ΑΕΚ ενόψει της κρίσιμης έναρξης των playoffs της Stoiximan Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει σιγά-σιγά το ρόστερ του να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά και νέα ζητήματα να προκύπτουν.

Ανησυχία επικρατεί για τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος αποχώρησε κουτσαίνοντας μετά το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Παραγουάη. Ο Έλληνας μπακ δέχθηκε πάτημα από αντίπαλο, με αποτέλεσμα να νιώσει έντονες ενοχλήσεις.

Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί άμεσα, καθώς θα υποβληθεί σε εξετάσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν θα μπορέσει να ενισχύσει την Εθνική στο επόμενο παιχνίδι, αλλά κυρίως αν θα είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της ΑΕΚ στα playoffs.

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα επιστρέφει ο Μπαρνάμπας Βάργκα, καθώς ο τραυματισμός του στον αστράγαλο δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει στις υποχρεώσεις της εθνικής Ουγγαρίας.

Η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα και σε συνεννόηση με την ομοσπονδία της χώρας του, εξασφάλισε την αποδέσμευσή του, προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του στα Σπάτα, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ελαφρύ πρόβλημα, ωστόσο η συμμετοχή του στην πρεμιέρα των playoffs παραμένει ανοιχτή και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, θετικά είναι τα νέα για τον Μάρκο Νίκολιτς από την επιστροφή των διεθνών. Πολλοί ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και επιστρέφουν στα Σπάτα, δίνοντας τη δυνατότητα στον Σέρβο τεχνικό να δουλέψει με περισσότερες επιλογές.

Η επιστροφή βασικών μονάδων, όπως ο Μαρίν, θεωρείται κομβική για τη λειτουργία της ομάδας, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστές που αποτελούν «γρανάζια» της αγωνιστικής μηχανής και ανεβάζουν άμεσα την ένταση στις προπονήσεις.

Με το ντέρμπι της πρεμιέρας των playoffs να πλησιάζει, στην ΑΕΚ επικεντρώνονται στην αγωνιστική ετοιμότητα και στη διαχείριση των μικροπροβλημάτων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.