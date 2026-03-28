FIFA: Στα πρότυπα της ΔΟΕ για τα transgender άτομα στο ποδόσφαιρο γυναικών

Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών κινείται η FIFA, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Times και του Μάρτιν Ζίγκλερ, η παγκόσμια ομοσπονδία προσανατολίζεται στην υιοθέτηση κανονισμών αντίστοιχων με εκείνους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) αναφορικά με τη συμμετοχή transgender αθλητών στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η βασική κατεύθυνση των νέων κανονισμών προβλέπει ότι οι διοργανώσεις γυναικών θα απευθύνονται αποκλειστικά σε αθλήτριες που θεωρούνται βιολογικά γυναίκες, με τον καθορισμό να γίνεται μέσω γενετικού ελέγχου από δείγμα σάλιου.

Σε αντίθεση με αθλήματα όπως ο στίβος και η κολύμβηση, που έχουν ήδη θεσπίσει παρόμοιους κανονισμούς τα τελευταία χρόνια, το ποδόσφαιρο επέλεξε να περιμένει τη θέση της ΔΟΕ πριν προχωρήσει σε αντίστοιχες αποφάσεις.

Η κίνηση αυτή της FIFA δείχνει πρόθεση εναρμόνισης με το ευρύτερο αθλητικό πλαίσιο που διαμορφώνεται διεθνώς γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ήδη στην Αγγλία έχουν σημειωθεί εξελίξεις, καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) αποφάσισε να απαγορεύσει τη συμμετοχή transgender γυναικών στο γυναικείο ποδόσφαιρο από την 1η Ιουνίου, μετά από σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον περασμένο Απρίλιο.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά προάγγελο των αλλαγών που φαίνεται να δρομολογούνται και σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.