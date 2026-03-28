Βγαίνουν τα διαρκείας για τη νέα σεζόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR

Σε κυκλοφορία θα θέσει στο επόμενο χρονικό διάστημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Οι πράσινοι ενημέρωσαν πως από τη Δευτέρα οι οπαδοί της ομάδας θα μπορέσουν να κλείσουν μια θέση στο T- Center για τη νέα σεζόν σε ματς για την Euroleague και τις εγχώριες διοργανώσεις, αρχικά μέσω της ανανέωσης των εισιτηρίων που ήδη έχουν και φυσικά με την αγορά νέων εισιτηρίων.

Προτεραιότητα φυσικά θα έχουν οι κάτοχοι των εφετινών διαρκείας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώσει για τις λεπτομέρειες της διάθεσής των διαρκείας τα οποία φυσικά αναμένεται και αυτή τη φορά να γίνουν ανάρπαστα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.