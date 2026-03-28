Σε ρυθμούς τελικής ευθείας κινείται ο ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καταστρώνει το πλάνο επανένταξης των τραυματιών, την ώρα που η ομάδα μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση της σεζόν, με playoffs και τελικό Κυπέλλου να κρίνουν τα πάντα.

Μετά τη μικρή ανάπαυλα, οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στις προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία, με το βλέμμα στραμμένο στις κρίσιμες αναμετρήσεις που έρχονται. Παρά τις απουσίες διεθνών, το σημαντικότερο νέο αφορά τους τραυματίες, καθώς τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Σουαλιό Μεϊτέ βρίσκονται στο τελικό στάδιο αποκατάστασης, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπουν σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό, θα πρόκειται για σημαντική ενίσχυση ενόψει της συνέχειας.

Σταδιακά ανεβάζουν ρυθμούς και οι Κένι, Γιακουμάκης (συνεχίζει σε ατομικό πρόγραμμα, χωρίς να έχει ενταχθεί ακόμη σε πλήρεις προπονήσεις) και Ζίβκοβιτς, με τον Λουτσέσκου να περιμένει άμεσα την επιστροφή τους σε φουλ αγωνιστική δράση. Η παρουσία τους αυξάνει σημαντικά τις επιλογές, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ένταση των αγώνων θα είναι διαδοχική και απαιτητική.

Σημαντική είναι και η σταδιακή επιστροφή των διεθνών. Ο Χόρχε Σάντσες, που αγωνίστηκε με το Μεξικό, αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα, όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Η πλήρης επανένταξη του ρόστερ αποτελεί βασικό στόχο, ώστε ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στην πρεμιέρα των playoffs.

