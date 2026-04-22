Τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες ότι πλοίο έπεσε θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα διέψευσε επίσημα η ιδιοκτήτρια εταιρεία του δεξαμενόπλοιου.

Πρόκειται για το υπό ινδική σημαία δεξανόπλοιο, το οποίο δέχτηκε επίθεση κατά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, ενώ είχε λάβει άδεια διέλευσης από το Ιράν, όπως δήλωσε ο καπετάνιος του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΚΑΪ είχε εξασφαλίσει δύο ηχητικά ντοκουμέντα σε παγκόσμια αποκλειστικότητα από το εν λόγω πλοίο που είχε προσπαθήσει να περάσει το Στενό του Ορμούζ καθώς και ένα τρίτο ηχητικό ντοκουμέντο από το μήνυμα του Ιράν προς τα πλοία.

Πρώτο ηχητικό ντοκουμένο:

«Ιρανικό Ναυτικό, είμαι το πλοίο Σανμάρ Χέραλντ, Σανμάρ Χέραλντ, ιρανικό ναυτικό μας δώσατε άδεια, μας δώσατε άδεια να περάσουμε. Ιρανικό ναυτικό, είμαι το πλοίο Σανμάρ Χέραλντ, μας δώσατε άδεια να περάσουμε. Είαμστε δεύτεροι στη λίστα σας, μας δώσατε άδεια, τώρα μας χτυπάτε, αφήστε μας να γυρίσουμε πίσω».

Δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο:

«Mayday, mayday, mayday. Είμαστε σε κίνδυνο, μας επιτίθενται, μας επιτίθενται (ήχοι πυροβολισμών)».

Τρίτο ηχητικό ντοκουμέντο:

«Προσοχή προς όλα τα πλοία, προσοχή προς όλα τα πλοία, προσοχή προς όλα τα πλοία. Μετά την αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εκπληρώσει τη δέσμευσή της στις διαπραγματεύσεις, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαμηνύει ότι το Στενό του Ορμούζ είναι και πάλι εντελώς κλειστό. Κανένα πλοίο οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε σημαίας δεν επιτρέπεται να διέλθει του Στενού. Όποιο πλοίο προτίθεται να εξέλθει του Στενού και όποιο πλοίο προτίθεται να εισέλθει στο Στενό θα συναντήσει ισχυρή αντίδραση από το ιρανικό ναυτικό και θα καταστραφεί. Ιρανικό ναυτικό, τέλος».

Σημειώνεται πως σε δήλωση που απέστειλε στο BBC Verify, ο Όμιλος Sanmar - η ιδιοκτήτρια εταιρεία του εν λόγω δεξαμενόπλοιου - αναφέρει ότι οι αναφορές πως το πλοίο έπεσε θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα «είναι εντελώς ψευδείς», προσθέτοντας ότι συνεργάζεται στενά με την ινδική κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση του πλοίου.

Η διάψευση αυτή έρχεται μετά την προειδοποίηση που εξέδωσε η ελληνική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Marisks - όπως μετέδωσε αρχικά το πρακτορείο Reuters - σύμφωνα με την οποία ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες, που διαχειρίζονται πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ, έχουν λάβει ψευδή μηνύματα που υπόσχονται ασφαλή διέλευση σε αντάλλαγμα για κρυπτονομίσματα.

Εν μέσω των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός, η Τεχεράνη, η οποία ελέγχει το στρατηγικό πέρασμα, έχει προτείνει την επιβολή διοδίων στα πλοία για την ασφαλή διέλευσή τους. Η MARISKS από της μεριά της, εξέδωσε τη Δευτέρα προειδοποίηση προς τους πλοιοκτήτες, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι εκπροσωπούν τις ιρανικές αρχές, είχαν στείλει σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες μήνυμα με το οποίο απαιτούσαν την καταβολή τελών διέλευσης σε κρυπτονομίσματα, όπως Bitcoin ή Tether, προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια διέλευσης. «Αυτά τα μηνύματα είναι απάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά η MARISKS, προσθέτοντας ότι το μήνυμα δεν εστάλη από τις ιρανικές αρχές.

Η MARISKS είχε αναφέρει προηγουμένως πως πιστεύει ότι τουλάχιστον ένα από τα σκάφη, το οποίο προσπάθησε να εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ το Σάββατο και δέχτηκε πυρά, έπεσε θύμα της απάτης.

«Αφού υποβάλετε τα απαιτούμενα έγγραφα και αξιολογηθεί η καταλληλότητά σας από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, θα μπορέσουμε να καθορίσουμε το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί σε κρυπτονόμισμα (BTC ή USDT). Μόνο τότε το πλοίο σας θα μπορέσει να διέλθει ανεμπόδιστα από το Στενό, στον προκαθορισμένο χρόνο», ανέφερε το μήνυμα σύμφωνα με τη Marisks.

Σημειώνεται ότι τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, είναι ένα είδος ψηφιακού νομίσματος που λειτουργεί εκτός των παραδοσιακών τραπεζικών συστημάτων, επιτρέποντας συχνά την πραγματοποίηση πληρωμών γρήγορα και με κάποιο βαθμό ανωνυμίας.

