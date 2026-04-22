Γεραπετρίτης για ελληνικό δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ: Υπάρχουν ζημιές, αλλά δεν έχει κατασχεθεί

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του στο CNNi επιβεβαίωσε την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο «EPAMINONDAS», σημαίας Λιβερίας, στο Στενό του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατασχεθεί από το Ιράν, ενώ το πλήρωμα είναι ασφαλές παρά τις σοβαρές ζημιές.

Ειδικότερα, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε επίθεση σε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο, ωστόσο δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχει κατασχεθεί από το Ιράν. Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές, αλλά προς το παρόν δεν έχει τεθεί υπό κράτηση».

«Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον πλοιοκτήτη και την εταιρεία που παρακολουθεί το πλοίο. Όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους. Οι ζημιές είναι μεγάλες, αλλά δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος βύθισης ή περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης» διευκρίνισε..

Ο υπουργός Εξωτερικών, μάλιστα, ενημέρωσε ότι «αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Κόλπο 11 πλοία ελληνικής σημαίας και περίπου 40-50 ελληνόκτητα με άλλες σημαίες και γίνονται προσπάθειες απομάκρυνσης από την περιοχή».

Νωρίτερα και το υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι το ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas» δεν έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς των IRGC πως κατέσχεσαν το πλοίο.

Το πλοίο ελληνικών συμφερόντων δέχτηκε επίθεση σήμερα το πρωί από τους Φρουρούς της Επανάστασης 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν. Το μεσημέρι οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν δύο πλοία, μεταξύ των οποίων και το «Epaminondas» και τα οδήγησαν στις ιρανικές ακτές.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει ότι, σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το containership Epaminondas δεν έχει τεθεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Πηγή: skai.gr

