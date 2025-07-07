Η εταιρεία Goldenport Shipmanagement της οικογένειας Δράγνη αγόρασε ένα capesize της Sinokor, στην πρώτη επιβεβαιωμένη ελληνική αγορά ενός τέτοιου πλοίου φέτος, σημειώνει το Trade Winds.

Η συμφωνία για το Pacific East χωρητικότητας 176.400-dwt (κατασκευής 2012) τερματίζει μια ελληνική αγοραστική «ξηρασία» άνω των έξι μηνών για μεγάλα μεταχειρισμένα bulkers.

Η τελευταία φορά που οι Έλληνες εφοπλιστές δραστηριοποιήθηκαν σε αυτό τον τομέα, ήταν στα τέλη του 2024, όταν η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο Seanergy Maritime Holdings και η Perosea Shipping αγόρασαν σε τέτοια πλοία.

Ο Γιάννης Δράγνης, δεν είναι μάλλον ο μόνος Έλληνας που συνέχισε να αγοράζει.

Αρκετοί μεσίτες στην Αθήνα αναφέρουν αυτή την εβδομάδα ότι μια άγνωστη ελληνική εταιρεία παρέλαβε το Asian Blossom (κατασκευής 2010) χωρητικότητας 181.500-dwt, ένα πλοίο που σήμερα ελέγχεται από την ιαπωνική Toyo Kaiun.

Μη γνωστοποιούμενα ελληνικά συμφέροντα συνδέθηκαν επίσης τον περασμένο μήνα με μια συμφωνία για το πλοίο Imperator Australis (χωρητικότητας 176.400-dwt) της Santoku Senpaku (κατασκευής 2012). Η συναλλαγή αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη και η πλειοψηφία των παρατηρητών εκτιμά ότι το πλόιο το αγόρασε εταιρεία κινεζικών συμφερόντων.

Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοια ασάφεια στην περίπτωση του Pacific East, καθώς πηγές που γνωρίζουν το θέμα επιβεβαιώνουν την απόκτησή του από την Goldenport.

Οι μεσίτες εκτιμούν ότι το πλοίο κινεζικής κατασκευής άλλαξε χέρια για περίπου 27,5 εκατ. δολάρια. Αυτό μοιάζει με τιμή ευκαιρίας, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Signal Ocean και η VesselsValue εκτιμούν ότι το Pacific East αξίζει περισσότερα από 30 εκατ. δολάρια.

Το Asian Blossom εκτιμάται ότι έπιασε 28,3 εκατομμύρια δολάρια.

«Υπάρχει μεγάλη ρευστότητα και ορισμένοι παίκτες προτιμούν να επενδύσουν σε μεγαλύτερα παρά σε μικρότερα bulkers», δήλωσε ένας παρατηρητής της αγοράς στο TradeWinds.

Παρόλο που πολλοί στην αγορά πιστεύουν ότι τα τρέχοντα επίπεδα τιμών των μεταχειρισμένων πλοίων capesize δεν υποστηρίζονται από τα κέρδη των ναύλων, υπάρχει μια θετική αφήγηση για τα εν λόγω πλοία τελευταία.

Ένας λόγος είναι ότι το βιβλίο παραγγελιών των capesize ανέρχεται σήμερα στο 8,2% του ενεργού στόλου, έναντι 13,6% για τα panamaxes και τα kamsarmaxes και 11,5% για τα supramaxes και τα ultramaxes, σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons.

Ένας άλλος λόγος, είναι οι προσδοκίες απασχόλησης μεγάλων πλοίων στα υπό ανάπτυξη έργα βωξίτη και σιδηρομεταλλεύματος στο νότιο ημισφαίριο.

Οι επενδύσεις του Δράγνη

Το Pacific East γίνεται το δεύτερο capesize που εντάσσεται στο στόλο της Goldenport από τότε που η εταιρεία επανήλθε σε αυτό το τμήμα της αγοράς στις αρχές του περασμένου έτους με την απόκτηση ενός άλλου πλοίου, κινεζικής κατασκευής.

Όπως είχε αναφέρει τότε το TradeWinds, ο κύριος Δράγνης αγόρασε το Mineral Gent (μετονομάστηκε σε Mineral Volos, κατασκευής 2011) χωρητικότητας 175.200-dwt έναντι περίπου 26,3 εκατ. δολαρίων.

Αυτές οι επενδύσεις σε capesize, ταιριάζουν καλά στη στρατηγική διαφοροποίησης του Έλληνα πλοιοκτήτη, η οποία έχει οδηγήσει την οικογένεια Δράγνη να κατέχει ή να έχει συμφέροντα σε περίπου 75 πλοία, συμπεριλαμβανομένων bulkers, δεξαμενόπλοιων, boxships, υπεράκτιων πλοίων και ενός πλοίου μεταφοράς υγραερίου.

Στο πλαίσιο της αναδιάταξης του στόλου του, ο Δράγνης όχι μόνο απέκτησε το Pacific East, αλλά πούλησε επίσης το δεξαμενόπλοιο LR2 χωρητικότητας 108.900-dwt Ocean Phoenix (κατασκευής 2007) σε έναν Έλληνα ομότιμό του.

Αυτό ήταν το παλαιότερο πλοίο μεταξύ των 13 MR2 και LR2 που διαχειρίζεται σήμερα ο βραχίονας πετρελαιοφόρων του Δράγνη, η OceanGold Tankers.

Η OceanGold Tankers διαθέτει επίσης οκτώ νεότευκτα δεξαμενόπλοια υπό κατασκευή. Σε συνέντευξή του στο TradeWinds νωρίτερα φέτος, ο Δράγνης αποκάλυψε ότι επτά από αυτά, όλα MR2, βρίσκονται σε κοινοπραξία με την αμερικανική εταιρεία Hartree Partners και τη δανική εταιρεία Weco Tankers.

«Δεν εξετάζω άλλα νεότευκτα πλοία», δήλωσε τότε ο Δράγνης στο TradeWinds. «Αν κάποιος αναζητά μεγαλύτερη έκθεση σήμερα, νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες μέσω της απόκτησης σύγχρονων πλοίων ή συμβολαίων μεταπώλησης», είπε.

Η Goldenport, η επιχείρηση πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων του Δράγνη, διαθέτει περίπου 30 πλοία στο νερό.

Η διαφοροποίηση του Έλληνα πλοιοκτήτη πήρε μια νέα τροπή τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν συνεργάστηκε με τη Maas Capital και την Allianz Marine Services από τα Εμιράτα για να αποκτήσει 20 πλοία ανοικτής θαλάσσης που προηγουμένως ανήκαν στην Atlantic Navigation.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.